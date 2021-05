Reporta Jurisdicción Sanitaria 8 casos de dengue en la Cuenca

-3 son con signos de alarma y 5 en la variedad no grave

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Hasta el corte de este 10 de mayo, la Jurisdicción Sanitaria número 3, contabiliza 8 casos de dengue en la región, todos en Tuxtepec.

Es en el municipio de Tuxtepec, en donde se han detectado 3 casos de dengue con signos de alarma y 5 en la variedad no grave, sumando 8 en este municipio cuenqueño. En los demás municipios solo han reportado casos probables como son Loma Bonita, Cosolapa, Chiltepec, Valle Nacional, Ixcatlan, Temascal, Yaveo, Acatlán y Usila.

Así mismo informaron que en las últimas dos semanas se ha incrementado la notificación de casos compatibles para dengue en todos los municipios de la región, esto por la llegada de las lluvias y lo que trae como consecuencia el acumulamiento de agua y el aumento significativo de los criaderos de este mosco transmisor de esta enfermedad

Por lo tanto piden a la población reducir la probabilidad de exposición y transmisión de los virus, por ello es importante contar con acciones como lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir como criadero, además de tapar todo recipiente en el que se almacene agua, voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua, además de tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que se puede acumular agua.

En caso de presentar síntomas deben de acudir a la unidad de salud para ser atendido y en su caso, para la realización de la prueba confirmatoria; además el médico indicará el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y la fiebre y no automedicarse.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

