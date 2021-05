Planilla de Fuerza por México, la favorita en Santa Lucía del Camino

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- A casi una semana del inicio de las campañas municipales, la preferencia electoral se pinta de rosa en Santa Lucía del Camino, y es que el recibimiento que ha tenido la planilla del candidato de Fuerza por México se ha reflejado en la popularidad de dicho partido.

Este hecho nos deja ver que la campaña, mas allá de una figura, ha generado un movimiento de la gente, que, en este caso, se traduce en las y los habitantes de este municipio.

La planilla de Fuerza por México ha demostrado su capacidad para trabajar en beneficio de la gente y de su proyecto que “Va con Fuerza por Santa Lucía”.

No cabe duda que el equipo liderado por su candidato, esta comprometido con el bienestar de la población, por lo que los seguiremos viendo caminando con el apoyo de las vecinas y vecinos de Santa Lucía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario