Panteones de Oaxaca permanecieron cerrados en día de las madres

-Algunas personas llegaron a los cementerios y se encontraron con candados y cadenas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo año consecutivo los panteones de la capital oaxaqueña se quedaron en silencio, sin los mariachis, sin las mañanitas, sin la visita de los familiares, sin flores que colocar en las tumbas para recordar a las madres que se adelantaron en el camino de la vida.

Quienes se aventuraron a ir a los panteones se encontraron con cadenas y candados en los accesos, se conformaron con ver de lejos las tumbas, el lugar de la última morada de sus madres, aunque en su corazón y en sus pensamientos siempre vivirán, muchos al no poder entrar a los panteones, optaron por recordar a sus progenitoras en las redes sociales.

Ahí subieron pensamientos, fotos con ellas, aunque algunos pensaron que al estar Oaxaca en semáforo verde, los panteones estarían abiertos para ir a visitar a sus madres, sin embargo esto no sucedió y tuvieron que ver las tumbas desde lejos.

