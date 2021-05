Llama Hugo Jarquín a voto de castigo contra candidatos de Morena por entregarse al “PRI gobierno”

-Hugo Jarquín informó que impugnó la candidatura de Martínez Neri a la Presidencia de Oaxaca de Juárez

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El ex Diputado Federal por el PRD y ex aspirante a candidato de Morena a la Presidencia de Oaxaca de Juárez Hugo Jarquín, hizo un llamado a la población a dar un “voto de castigo” en contra de los candidatos a diputados locales y presidentes municipales, ya que los señala de haberse entregado al “PRI gobierno”.

Mencionó que en la actual legislatura Morena no cumplió con la expectativa y terminó dividiéndose por “la lana” y ambos grupos acordaron en su momento con el Gobierno del Estado para que estuvieran cómodamente, como ejemplo puso el haber aprobado un endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos y que hasta el momento no se sabe en qué se está aplicando dicho recurso.

En conferencia de prensa informó que presentó un recurso de impugnación a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de la capital, ya que afirma se violaron sus derechos político electorales, además mencionó que la designación de Francisco Martínez Neri es ilegítima, ya que no se hizo la encuesta tal y como lo dio a conocer la dirigencia estatal de Morena.

En el documento que presentó, manifiesta que se pide al órgano electoral que solicite a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que dé a conocer cuál fue el método que se utilizó para la selección de los candidatos, principalmente el de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Asimismo indicó que la intención es que la encuesta sea entregada al IEEPCO para que éste la dé a conocer y se le notifique, además dijo que busca que los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) determine si en la encuesta se tomó en consideración a la militancia y a las bases del partido.

