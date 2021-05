Fisicoculturistas tuxtepecanos se preparan para competencias nacionales

-Será el próximo 13 y 20 de junio cuando el equipo de “Alemán Fit” represente a Tuxtepec.

David Higareda

Con el objetivo de seguir impulsando el deporte en los jóvenes de Tuxtepec, el entrenador Julio Alemán durante estos meses de pandemia preparó a nuevos rostros en el fisicoculturismo para llevarlos por primera vez a competencias.

En esta ocasión serán 5 los tuxtepecanos que estarán en Oaxaca y México en las competencias nacionales. Los jóvenes entrarán a las categorías de principiantes y novatos, mientras que Julio estará participando por el pase al internacional.

Rubén, Arcadio y Abel, son los nombre de estos jóvenes que inician en esta disciplina, y comentan que están muy entusiasmados y sobre todo preparados en todos los aspectos, ya que esperan traerse los primeros lugares.

Los participantes en la categoría de novatos, competirán el próximo 13 de junio en Oaxaca, mientras que quienes van por el pase al internacional estarán en México el 20 de junio.

Alemán comentó que en lo que resta del año seguirá preparando a más jóvenes y a la vez él se permitirá seguir avanzando para tener medallas y premios internacionales.

A pesar de que han tenido el apoyo de varios patrocinadores, piden a la ciudadanía los sigan apoyando para lograr mas medallas y premios para Tuxtepec en el ámbito deportivo.

