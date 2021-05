En Matadamas, Luis Alberto Sosa se comprometió a dar atención a esta zona del distrito 12

-En Soledad Etla le dijeron al candidato de Morena que era la primera vez que los visitaban para presentarles sus propuestas

Matadamas, Oaxaca.- Luis Alberto Sosa Castillo recorrió casa por casa, tocando puerta por puerta para refrendar el compromiso que tiene con la ciudadanía, es latente la exigencia y atención a esta zona del Distrito 12.

Matadamas, una comunidad muy cercana a la ciudad de Oaxaca es de las principales productoras de productos lácteos como el queso, quesillo y requesón; la agricultura es otra de las actividades que existe en esta zona y requiere el apoyo de las autoridades.

En varias casas adultos mayores salieron para saludar y conocer al candidato a la diputación local, al ritmo de la canción más conocida de Morena, la gente abría puertas, ventanas o desde sus azoteas se asomaban para dar muestras de apoyo.

En Soledad Etla, el candidato se llevó las demandas de los vecinos, quienes sorprendidos mencionaban que era la primera vez que un candidato se acercaba a sus casas a llevar las propuestas de campaña y principalmente invitarlos a ser participes en la Defensa de la Cuarta Transformación.

Sosa Castillo ha recibido difamaciones mediante medios electrónicos, la creación de cuentas falsas para ofender y violentar han sido inútiles, pues la respuesta ciudadana es lo que sigue contando a su favor.

Soledad y Matadamas, Etla, esperan una segunda ronda de recorridos para sumar más simpatizantes activos de Morena para hacer efectivo el sufragio en favor de Morena este seis de junio.

Sosa Castillo se reunió con los organizadores del Festival del Globo de Cantoya en Nazareno Etla, la familia Castellanos expresó su preocupación por generar mecanismos que impulsen la economía en esta zona, así como la urgencia de dar atención a su red de drenaje, la cuál cuenta con más de cuarenta años y cuenta con daños en varios tramos dentro del pueblo.

De forma representativa Sosa Castillo y la familia Castellanos elevaron un par de globos para pedir por unas elecciones exitosas el próximo 6 de junio en favor del candidato de Morena.

