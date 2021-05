Desde el Istmo a la Costa el triunfo es nuestro: Eviel

-Más de 1,300 kilómetros de recorrido tocando a la militancia.

Comunicado

Costa de Oaxaca.- En un intenso recorrido que comenzó en Tlacolula pero que tocó puntos neurálgicos del Istmo como San Blas, Tehuantepec, Salina Cruz y de la Costa como Pinotepa Nacional, Jamiltepec y Tonameca, el líder estatal del PRI Eviel Pérez Magaña constató que las estructura del priísmo, están listas y trabajando.

En Pinotepa Nacional luego de un recorrido de más de 400 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec, el Presidente del Tricolor fue recibido por la candidata a la Presidencia Municipal Leyre Ramirez quien, acompañada de notables priístas de la región y de la candidata a la diputación Federal Miriam Liborio sostuvieron una reunión con la militancia de Pinotepa, el municipio más importante de la zona poniente de la costa oaxaqueña.

Ahí, Eviel Pérez Magaña dijo “que se escuche fuerte y que se escuche claro, el PRI gobernará Pinotepa porque tenemos el respaldo de miles de Pinotepenses que están cansados de las ocurrencias, que están cansados de que los quieran convencer a billetazos”.

Aquí en Pinotepa, sostuvo, tenemos a una mujer profesionista que se ha ganado la vida honradamente y que quiere servir a su pueblo, aquí tenemos a Leyre que conoce las necesidades de su comunidad y que además tendrá el respaldo de Miriam Liborio en la cámara federal y de Minerva López en la cámara local para buscar los presupuestos y aplicarlos en lo que más le conviene a la población, como el drenaje pluvial y el rescate de las bellezas naturales de Santiago Pinotepa Nacional.

En su recorrido Eviel Pérez Magaña se reunió también en Santiago Jamiltepec, con la estructura del priísmo que llevará a Cecilia Rivas a la reelección en este importante municipio de la costa. Aquí, el líder priísta reconoció el trabajo de los activistas y promotores del voto y les explicó que no puede haber triunfo de ningún candidato sin la pasión y el trabajo que los militantes le demuestran a su partido en cada casa, cada colonia, cada persona que tocan.

Explicó que el priísmo de Santiago Jamiltepec ha demostrado su unidad desde hace varias elecciones y por eso dan resultados importantes en las contiendas porque cada quien hace su trabajo y conoce su territorio. Ustedes, abundó, son un ejemplo para el priísmo estatal.

Más tarde en San Isidro Tonameca y acompañado de César González Alderete candidato a la diputación local y de César Ruiz Gutiérrez candidato a la Presidencia Municipal, Eviel Pérez Magaña destacó el impulso de la militancia tonamequense al no dejarse amedrentar y trabajar de manera escrupulosa y sin confrontaciones en busca del voto popular que haga ganar a los candidatos y a la candidata Carmelita Ricárdez.

Aquí en este municipio que es uno cuyas tierras comunales abarcan una gran cantidad de Costa oaxaqueña desde los límites con Pochutla y hasta Los límites con Colotepec, Eviel Pérez Magaña destacó que la vocación productiva de la región debe ser aprovechada, tanto en su potencial agropecuario como turístico, medioambiental y de comercio y para ello, necesitamos a la terna que representan Carmelita Ricárdez en el Congreso Federal, César González en el Local y César Ruiz en la presidencia municipal para que aplique los recursos que conseguirán en las cámaras Carmelita y César González.

La elección que viene, explicó el líder priísta, es por el futuro de México, es para recuperar nuestra vida institucional y democrática que se ve en riesgo por el totalitarismo y por el avasallamiento de personas que ya nos han quitado mucho, como los programas sociales de PRÓSPERA, el Seguro Popular y muchos otros que estaban diseñados, no para ofrecer dádivas, sino para elevar la calidad de vida de los mexicanos.

Debemos ir todos en Tonameca y en todo Oaxaca por el voto útil, un voto que le devuelva a México, a Oaxaca y a la Costa, la grandeza que le caracteriza, finalizó.

