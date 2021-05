Debemos tener cuidado con los verdugos del pueblo: Noé Ramírez Chávez

-“Haremos las cosas bien por Tuxtepec, porque ustedes saben que hoy la gente es tomada en cuenta y juntos hemos abordado la vía del crecimiento”, señala el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Haremos las cosas bien por Tuxtepec, porque ustedes saben que hoy la gente es tomada en cuenta y juntos hemos abordado la vía del crecimiento”, dijo Noé Ramírez Chávez durante la visita que llevó a cabo por las colonias Amigos Charros, Nicolás de Bari, El Pedregal, El Rubí, Sureste I, El Edén, San Ramón la comunidad de Camarón Salsipuedes.

Al estrechar la mano amiga de la gente, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec a los que hizo conocimiento de sus proyectos de campaña, Noé Ramírez Chávez llamó a los ciudadanos a no creer en quienes han sido los verdugos del pueblo; “eso se terminó hace 9 meses y gracias a ello se ahorraron recursos que en 9 meses se han transformado en obras y acciones en beneficio para los tuxtepecanos”.

Noé Ramírez Chávez dio las gracias a los pobladores de los asentamientos humanos que recorrió y los invitó para que este 6 de junio voten por Noé Ramírez Chávez, por la fórmula de Movimiento Ciudadano representan la historia de vida y de respeto que los califica como candidatos viables, que van a estar respaldados por miles de mujeres y hombres que al igual que ellos quieren el bienestar para Tuxtepec y para los tuxtepecanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario