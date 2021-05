Arriba a Oaxaca nuevo cargamento de vacunas contra COVID-19, de la farmacéutica Sinovac Biontech Ltd

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de mayo de 2021.- Con la finalidad de dar cobertura universal y gratuita a la vacunación de las y los oaxaqueños, arribó a la entidad el vigésimo quinto cargamento de vacunas contra la COVID-19.

El nuevo lote de biológicos que llegó a la entidad consta de 57 mil 600 dosis de la farmacéutica Sinovac Biontech Ltd, 56 mil 607 vacunas serán destinadas para completar el esquema de vacunación para adultos mayores y 993 serán utilizadas para primeras dosis.

A la fecha, Oaxaca ha recibido más de 900 mil vacunas, de las farmacéuticas Pfizer Biontech, AstraZeneca, CanSino Biologics y Sinovac Biontech Ltd.

Asimismo, en seguimiento a la estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en el transcurso de esta semana se continuará la cobertura de vacunación para el personal de Salud de instituciones públicas.

