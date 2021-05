Del 10 al 23 de mayo, Oaxaca estará en semáforo epidemiológico verde

-Exhortan los SSO a no bajar la guardia y continuar con medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de mayo de 2021.- El director de Prevención y Promoción de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Jorge Concha Suárez, dio a conocer el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia por COVID-19 en la entidad.

De acuerdo a la medición de los indicadores de riesgo establecidos por el Gobierno Federal en Oaxaca, a partir del lunes 10 y hasta el 23 de mayo, por segunda ocasión la entidad pasará a semáforo de riesgo epidemiológico color verde, es decir, el riesgo de contagio por COVID-19 es bajo, sin embargo a pesar de ello, los contagios, defunciones y hospitalizaciones por el virus continúan.

Dijo que gracias a la responsabilidad ciudadana de fortalecer las medidas de prevención contra contagios por el coronavirus y al avance en la aplicación de las vacunas, “hemos transitado de manera gradual a un riesgo bajo de contagio”.

Informó que durante la semana del 2 al 8 de mayo, la entidad registró un acumulado de 46 mil 378 casos confirmados de COVID-19, observando una ligera disminución con respecto a la semana anterior, pasando de 382 a 371 casos reportados en la semana.

Asimismo, la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID registró un descenso del 1.1% en el número de hospitalizados en comparación con la semana anterior, por lo que la ocupación promedio es del 18%; en tanto, está semana se reportaron 91 decesos a causa de la enfermedad.

De igual manera, destacó que siguiendo la estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del coronavirus en México, “esta semana se inició con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a personas de 50 a 59 años en municipios de los Valles Centrales.

Por lo anterior, el biológico se aplicó en Soledad Etla, Villa de Etla, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Sebastián Tutla, Tlalixtac de Cabrera y Oaxaca de Juárez; en estos lugares se instalaron los puntos de vacunación para dar atención a 30 municipios de la entidad.

Concha Suárez, dijo que durante esta semana personal del sector Salud aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer a adultos mayores del municipio de Huajuapan de León, mientras que en la Sierra Mazateca y Cuicateca dio inicio la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, para adultos mayores.

“Solo actuando de manera responsable entre sociedad y gobierno podemos transitar de manera gradual hacía la nueva normalidad, ¡recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos!”, finalizó.

