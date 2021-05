Revoca TEEO candidatura de MORENA en el Distrito 03

Fueron habitantes de Usila y Jalapa de Díaz, quienes impugnaron su candidatura, ya que además dijeron que Paco Niño lleva 40 años viviendo en Tuxtepec, municipio que no pertenece al distrito local 03

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado se dio a conocer que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) revocó el registro del ciudadano Francisco Javier Niño Hernández, como candidato propietario de MORENA a diputado local por el distrito electoral 03, con cabecera en Loma Bonita.

El motivo, dice el comunicado que, se debe a que el registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se dio bajo la auto adscripción indígena, tanto el candidato como su suplente Fruevel Playas Ortiz.

En consecuencia, el TEEO ordenó al partido político MORENA que, rectifique la candidatura y presente una nueva postulación, dentro del plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia.

Hasta el momento, no hay declaración alguna por parte del aspirante a la diputación local por el distrito 03.

A decir de la Secretaria General del Tribunal Lizbeth Gallardo, habitantes que se consideran como indígenas chinantecos y mazatecos de San Felipe Usila, y Jalapa de Díaz, impugnaron la candidatura de Paco Niño por suplantar la auto adscripción indígena, además de que lleva 40 años viviendo en Tuxtepec, municipio que no está dentro del distrito 03.

Francisco Niño, mejor conocido como Paco Niño era aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec, fue uno de los 4 que alzaron la mano, sin embargo tras no ser el abanderado de MORENA decidieron darle la candidatura del Distrito local 03 con cabecera en Loma Bonita y que abarca municipios como

