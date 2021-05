Presenta Candidata a la Presidencia de Tuxtepec María Luisa Vallejo, 10 propuestas de su campaña

-Aseguró que estas propuestas son basadas en las necesidades de los ciudadanos.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En conferencia de prensa la Candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Nueva Alianza (PANAL) María luisa Vallejo, dio a conocer las 10pripuestas que está llevando a los ciudadanos del municipio.

Acompañada de quienes estarán en la parte operativa, en caso de que los votos la favorezcan, dijo que las 10 propuestas son las que impulsará durante su gobierno, y la primera es la de “Más programas sociales y tequios para un mejor Tuxtepec, con el fin de dar una mejor vida para los ciudadanos, y sobre todo enfocándose en los grupos más vulnerables, además de que retomarán los tequios.

Otra más es la modernización de la ciudad, dándole la oportunidad a estudiantes para que elaboren un plan que ayude a mejorar la imagen del municipio; así mismo buscan construir el consejo municipal para la educación, cultura y deporte dándole la importancia a estos ejes y con esto mejorar la calidad de vida de los menores de edad.

La cuarta propuesta de la Candidata es la de las becas Dávila, en donde al igual que Fernando Bautista Dávila, donará la mitad de su sueldo para apoyar a los estudiantes; la quinta propuesta es la de Más programas de salud para tu familia, en este programa se pretende atender la necesidad en cuanto a la salud comprando un mastografo, pero además instalando farmacias con los medicamentos básicos.

La prevención, capacitación y profesionalización policial es la sexta propuesta de su gobierno en donde se busca contar con un cuartel de la policía municipal y reactivar las casetas de vigilancia, la séptima es la del campo un lugar para innovar, esto es impulsar proyectos para una mejor producción y así ayudarlos a comercializar sus productos.

Entre las propuestas también está la de el fortalecimiento de las mujeres a través de capacitaciones y otorgando microcréditos, pero además buscarán fortalecer liderazgos y evitar la violencia de género; el impulso al desarrollo económico es la novena propuesta en donde se buscar consumir lo local para reactivar la economía.

La última propuesta es la de “Martes para ti”, y servicios públicos de calidad, esto es escuchar a los ciudadanos para resolver los problemas, en donde aseguro que personalmente atenderá los diversos problemas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario