Por segundo año, panteones de Tuxtepec permanecerán cerrados el Día de las Madres

-Llevan más de un año cerrados, y solo se permite el paso cuando van a sepultar a alguien.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Por segundo año, las autoridades de Tuxtepec optaron por mantener cerrados los panteones del municipio, este lunes 10 de mayo, debido a la pandemia por el covi-19.

Este es el segundo año consecutivo que los panteones permanecerán cerrados por esta fecha, con la finalidad de evitar que muchos ciudadanos se concentren en estos espacios; el primer año fue en el 2020 cuando decidieron cerrarlos por la pandemia y este 2021 por segunda ocasión seguirá cerrado.

Y es que cada 10 de mayo, los panteones de Tuxtepec, recibirán a cientos de ciudadanos que iban a ver a una familiar, por lo tanto para evitar la concentración de personas, optaron por permanecer cerrados.

Los panteones de Tuxtepec, llevan más de un año cerrados, y solo permiten el acceso cuando van a inhumar a alguien, en caso de que no haya fallecido por covid dejan pasar a un número limitado de familiares, y si la persona falleció por covid, no se permite el paso.

A pesar de que el estado regresará a semáforo verde, las autoridades no han decidido abrir los panteones del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario