Llevar internet a las comunidades para garantizar el acceso a la educación, prioridad de Marichuy Mendoza

-El gobierno deberá otorgar las herramientas tecnologías necesarias para la educación

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Complementario a solicitar planteles de educación medio superior para localidades rurales en dónde se requieren, la candidata a la diputación local de la coalición “Va por Oaxaca”, Marichuy Mendoza indicó que uno de sus compromisos con las zonas rurales es garantizar el acceso a internet para eficientar la educación a distancia, y así evitar que el pago del servicio represente un golpe al bolsillo de las familias de la región.

Agregó también que durante los recorridos casa por casa para llevar sus propuestas legislativas, las jefas de familia han manifestado su preocupación por los fuertes gastos que representan el pago de servicio de internet y la adquisición de tabletas o celulares para que sus hijos puedan recibir clases, situación que desea exponer ante el Congreso.

“Desgraciadamente con el tema de la pandemia los jóvenes que estudian primaria y secundaria no cuentan con los recursos y los aparatos electrónicos para recibir sus clases, por ello, hacer llegar el avance tecnológico a las comunidades es una de mis propuestas legislativas”, reafirmó la abanderada de la coalición Va por Oaxaca.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para razonar el voto, y otorgarlo a quién lleve propuestas enfocadas a resolver las problemáticas reales de las familias oaxaqueñas.

Comentarios

