A un año de detenerlo, vinculan a proceso a presunto responsable de desaparición de Fátima Moreno

Se trata del masculino identificado F. P. M., quien actualmente se encuentra en prisión y fue vinculado a proceso en mayo de 2020, por la desaparición de otra mujer.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en logró la vinculación a proceso de M. F. C., sujeto señalado como probable responsable del delito de desaparición cometida en agravio de Fátima Moreno Palacios, quien desapareció el pasado 2 de marzo, en este municipio de Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.

El comunicado señala que de acuerdo con la causa penal 61/2021, los hechos se suscitaron el 2 de marzo de 2020, cuando el imputado, en complicidad con otro hombre identificado como O. B. G., a través de redes sociales contactó para ofrecer trabajo a la víctima a quien citó en el Fraccionamiento Casas GEO de San Juan Tuxtepec, de donde la llevó hacia el paraje “Los Girasoles”, ubicado en inmediaciones del camino “Porvenir”, perteneciente al referido municipio.

Al llegar al sitio antes citado, el imputado M. F. C. probablemente privó de la vida a la víctima y posteriormente inhumó el cuerpo sin vida en inmediaciones del paraje antes mencionado.

Tras ser llevado a audiencia y luego de que la FGEO aportó los datos de prueba suficientes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a M. F. C., a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

La detención de M.F.C. fue ocurrió hace un año el pasado 8 de mayo del 2020, la Fiscalía informó de su detención a través de un boletín publicado el 10 de mayo, en donde daban a conocer la detención en cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la causa penal 87/2020.

La desaparición de Fátima Moreno Palacios, fue la una de las tantas que se han dado en Tuxtepec, sin embargo tras darse también la desaparición de Itzel Gonzales y Casandra Ramírez Salomón, el municipio se convirtió en un municipio señalado peligroso para las mujeres, ya que encontraron fosas con restos óseos calcinados, y sobre todo que los familiares de estas víctimas señalan que iban a un cita de trabajo, y jamás regresaron.

