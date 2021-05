Registran los SSO 83 casos nuevos de COVID-19, tres hospitales al 100% de ocupación

-Hay 18% de ocupación hospitalaria en la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de mayo de 2021.- Al corte de este viernes 7 de mayo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados 83 casos nuevos de COVID-19, sumando 46 mil 324 casos acumulados en toda la entidad, hay 304 casos activos.

Así lo informó, la Jefa del Departamento de Normatividad en Equipo Médico de los SSO, Nahiely Tapia Peláez, quien dijo que se han notificado 75 mil 965 casos, de los cuales 24 mil 977 han sido negativos, cuatro mil 664 sospechosos, 42 mil 463 recuperados y lamentablemente 26 decesos sumando tres mil 557 defunciones.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 606 casos confirmados y mil 849 defunciones, Istmo tres mil 904 y 615 decesos, Tuxtepec dos mil 895 y 346 muertes, Costa dos mil 336 y 244 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 947 y 341 fallecimientos, y Sierra mil 636 y 162 defunciones.

Los 83 casos nuevos se contabilizan en 35 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 18, Santo Domingo Tehuantepec ocho, Juchitán de Zaragoza siete, Santa Cruz Xoxocotlán cinco, San Antonio de la Cal cuatro; el resto tres, dos y un caso.

De las tres mil 557 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 684, 784 y 519 respectivamente. Por sexo, dos mil 308 han sido hombres y mil 249 mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Tapia Peláez, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria a la fecha hay un total de 561 camas de las cuales 460 están disponibles y ocupadas 101, distribuidas en las seis Jurisdicciones sanitarias; en Valles Centrales 18.6%, Istmo 14.8%, Tuxtepec 20%, Costa 19.6%, Mixteca 25% y la Sierra 0 %.

Recordó a la población que en caso de requerir atención médica acudan a los centros de valoración de primer contacto para pacientes en la zona conurbada, como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

Finalmente, dijo que “no debemos olvidar las recomendaciones oficiales como el lavado de manos, uso correcto y obligatorio del cubrebocas y evitar aglomeraciones, no bajemos la guardia”.

