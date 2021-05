Personal del INE en Tuxtepec, realiza simulacro ante llegada de paquetería electoral

– Una vez almacenado, será vigilado por el ejército mexicano.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de que arribe el material electoral a utilizar el próximo 6 de junio, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un simulacro para evitar que haya contratiempos en próximos días, cuando llegue este material.

El simulacro lo realizaron quienes recibirán os paquetes electorales, mismos que serán custodiados por el ejército mexicano, ya que será la papelería que se va a utilizar el día de las elecciones, y que previo a las elecciones será entregado a los funcionarios de casillas.

El material arribará en el transcurso de esta semana, y una vez que sea almacenado en la bodega, las instalaciones del INE también serán resguardadas por elementos del ejército mexicano, ya que así lo marcan los protocolos.

Cuando llega el material se cumplen con las medidas necesarias de sanidad, además de que sanitizan los paquetes, ya que es parte de este protocolo.

Recordemos que en días pasados arribó a la junta distrital material de papelería necesario para las elecciones, sin embargo no fue resguardado.

