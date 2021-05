Noé Ramírez Chávez llama a la gente a no dejarse corromper por candidatos mentirosos

-Mis propuestas no son sueños, ni solo palabras; se harán realidad, afirma el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por Movimiento Ciudadano.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Llevando propuestas ciudadanas claras y tangibles Noé Ramírez Chávez visitó las comunidades de Camelia Roja, La Esmalta, Paso Canoa y la colonia Nueva Era donde saludó, interactuó y refrendó su compromiso de continuar trabajando con honradez y transparencia junto con la gente para que Tuxtepec siga adelante.

Noé Ramírez Chávez, hizo importantes propuestas de gobierno en los temas de seguridad pública y el mejoramiento de los servicios públicos, recuperación económica de Tuxtepec, salud, rehabilitación y mejoramiento de calles y caminos, vivienda, apoyo a la cultura y educación.

Tuxtepec se vestirá de color naranja, durante esta semana estamos comprobando que la ciudadanía desde el momento en que iniciaron las campañas ya decidieron que el Gobierno Municipal debe tener continuidad para que las obras, acciones y proyectos no se detengan, para que a Tuxtepec sigan llegando cosas buenas y su gente tenga el municipio, la ciudad, mejor vida y hacer que ese sueño se haga realidad.

Invito a los tuxtepecanos a no dejarse corromper, a no hacer caso de lo que les vienen a decir aquellos que solo se aparecen en época de campañas electorales, los invito a votar este 6 de junio por Noé Ramírez Chávez, por Movimiento Naranja, por el partido de la gente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario