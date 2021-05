Mi misión legislativa será la inclusión y la consulta permanente a la gente: Pepe Villamil

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Pepe Villamil, candidato del Partido Nueva Alianza gana cada vez más terreno en la contienda electoral que lo llevará a ocupar un espacio en la Legisltura Local del estado de Oaxaca.

Al recorrer las colonias Lázaro Cárdenas, Centro e Hidalgo, Pepe Villamil aseguró que una gran alianza se consolida día a día y los tuxtepecanos están decididos a alcanzar el cambio que está región norte de Oaxaca necesita.

Pepe Villamil realiza cotidianamente recorridos casa por casa con la convicción de mirar a la gente de frente, escuchar a la población y dar a conocer las propuestas de las iniciativas que presentará en la Cámara ya como Diputado Local.

Las propuestas de Pepe tienen que ver con legislar para lograr la reactivación económica, mayores partidas para el sector salud, la seguridad, el deporte y la educación entre otros.

“Nuestras propuestas son ejes y acciones generales que habrán de convertirse en iniciativas para que como leyes, sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

“Pero algo trascendente es que los contenidos deberán ser siempre ciudadanos. Es hora que la ciudadanía decida. Es muy importante para nuestra propuesta la participación de todas y de todos. Porque mi misión legislativa será la inclusión y la consulta permanente a la gente”, asentó el candidato de Nueva Alianza a la Diputación Local por el Distrito de Tuxtepec, Pepe Villamil.

