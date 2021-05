Luis Alberto Sosa se compromete a ayudar a habitantes de La Cieneguilla

Los pobladores le dijeron que a pesar de ser una zona de alta marginación, no llegan apoyos y recursos.

San Andrés Ixtlahuaca, Oaxaca.- El candidato Luis Alberto Sosa Castillo fue recibido cálidamente para su recorrido en La Cieneguilla y San Andrés Ixtlahuaca, durante su recorrido en la parte alta (La Cieneguilla) los habitantes lo llevaron a conocer las obras que están en proceso y necesitan del apoyo de las autoridades para concluirse.

Le mencionaron que la comunidad ha sufrido de la sequía que azota a todas las regiones y de manera global, por ello se han visto afectados en su actividad económica que es la agricultura, sufriendo la carencia del vital líquido por más de un año; por ello se vieron en la necesidad pedir que se hagan cuatro áreas para la retención y filtración del agua.

Esta comunidad, que es puerta de la Mixteca, se sienten preocupado por el olvido de las autoridades, Cieneguilla está etiquetado como una zona de alta marginación, sin embargo no se hace mucho para voltear la mirada y llevar apoyos y acciones en beneficio de sus habitantes.

Durante el recorrido le comentaron al candidato la existencia de una cancha de pelota mixteca, dentro de una área protegida, la cuál ya fue visitada por antropólogos nacionales e internacinales, sin embargo sigue pausado el proyecto de investigación por falta de recursos.

La comunidad también se ha enfocado a la preservación de su zona boscosa y principalmente al cuidado del venado, este último penado si se llega cazar; la comunidad prevee que más adelante pueda existir una temporada para su caza, pero antes necesitan hacer registro y seguimiento de la población del animal.

Al término del recorrido se reunió en la agencia municipal con habitantes para fortalecer su candidatura; posteriormente se traslado a San Andrés Ixtlahuaca para dos reuniones más. En un espacio proyectado para ecoturismo los habitantes presentaron el trabajo de varios de años.

Proyectan que en un futuro cercano este espacio reciba a turistas locales, nacionales e internacionales para conocer la región, tanto en hidrografía, gastronomía e historia, latentes en Ixtlahuaca.

A las ocho de la noche, Sosa Castillo arribaba a su tercer reunión con vecinos de San Andrés quienes le recibían entre aplausos, el candidato saludo y se detuvo a platicar mientras se instalaban los demás.

Los vecinos refrendaron su compromiso con el partido Morena y el candidato, compretiéndose a salir a las urnas este 6 de junio y erradicar al PRIAN de la región. Al término de la reunión se compartieron dulces regionales y agua de sabor en muestra de hospitalidad con el candidato, posteriormente Sosa Castillo se desplazo a su casa de campaña para concluir el día con un par de reuniones más.

