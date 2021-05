Jorge Illescas “Chester” hace compromisos de campaña en El Santuario Casas Geo Tuxtepec

-Colonos del fraccionamiento pidieron que se comprometiera en ayudarlos en tres puntos clave que para ellos son prioritarios.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este sábado el candidato por la coalición PRI y PAN, Jorge Illescas Delgado, visitó el fraccionamiento El Santuario mejor conocido como casas geo, donde escuchó con atención las necesidades.

Los colonos plantearon que entre sus principales necesidades se encuentra la municipalización del conjunto residencial.

Expresaron que debido a la falta de este régimen legal no les otorgan obras con los recursos del ramo 33, cuyo fondo aporta en obras de infraestructura, teniendo como tema a priori la rehabilitación del drenaje, pues en cada temporal de lluvias sufre de inundaciones por la falta de mantenimiento que por años ha quedado en el olvido.

Otros de compromisos que el candidato anotó en una pizarra fue apoyar a los habitantes de ese lugar en la revaloración de catastro en el pago de impuestos por el concepto de agua potable, lo cual comprende que los colonos piden el apoyo de un mayor descuento o cuota fija para poder regularizar sus adeudos en el ayuntamiento, que a pesar de que no son suministrados por el pozo propio buscan cubrir sus impuestos.

Así también, se expresó la necesidad de la recuperación de cinco terrenos que tenían destinados para el fraccionamiento, pero les fueron despojados y buscan volver a tener poder legal ya que son considerados como parte del conjunto habitacional como área de equipamiento.

