En Tuxtepec, alrededor de 6 comerciantes solicitan permisos temporales por Día de las Madres

-Los permisos solo son por un día, para incrementar sus ventas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que los comerciantes tanto formales como informales esperan un repunte por ventas por el Día de las madres, ingresaron algunas solicitudes a la dirección de comercio, para vender en la vía pública.

El Director de comercio del ayuntamiento de Tuxtepec Jimmy Davis Santos señaló que son alrededor de 6 los permisos que ya dieron, y son para ofrecer sus productos en la vía pública, sobre todo en el malecón Paso Real, así como en el Parque Juárez, o bien son otros establecidos que decidieron exhibir su mercancía.

Estos permisos son temporales y únicamente son para el 10 de mayo, con la finalidad de que los comerciantes obtengan un poco de ingreso.

Así mismo en otros temas, el Director dijo que continúan con los llamados y exhortos a los comerciantes establecidos para que sigan con las medidas como son la sana distancia al interior del establecimiento, los trabajadores deben de portar el cubrebocas, deben de tener gel antibacterial, entre otras más.

