Docentes de educación indígena, tendrán voz y se atenderán sus demandas: Laura Estrada

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Laura Estrada Mauro, candidata a la diputación local por el distrito 02, , se comprometió a sumarse a la lucha que mantienen los docentes de Educación Indígena de la jefatura 018 de Tuxtepec, para dar atención a las demandas pendientes y devolverles el trato digno que merecen.

Tras la reunión sostenida ofreció a los docentes impulsar la revisión y reforma de la Ley de Educación de Oaxaca, con un parlamento abierto para que todos puedan contribuir en las mejoras que se requieren si los resultados del 6 de junio la favorecen.

“Conozco desde siempre al Movimiento Magisterial y sé muy bien de su lucha y de los grandes pendientes que aún tenemos que resolver”.

dijo que dará seguimiento a la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena de los Pueblos Originarios del Estado de Oaxaca, así como la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo del 2017.

Laura Estrada Mauro conocedora de la situación de los maestros, enfatizó que esta pendiente la elaboración de la Leyes Secundarias de la recién aprobada Ley de General de Educación, por eso desde el Congreso del Estado se sumará a la tarea para avanzar junto con ellos y dar respuesta a demandas añejas del magisterio.

