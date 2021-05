Con el respaldo de Jocotepec, arrasaremos el 6 de junio: Ángel Domínguez

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” a la diputación federal por el distrito 01, Ángel Domínguez Escobar en compañía de Paco Niño, candidato a la diputación local, presentaron sus propuestas ante los habitantes de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

“El Andariego”, agradeció las atenciones y muestras de apoyo de sus hermanos chinantecos.

En Río Chiquito Jocotepec, se mostró congratulado por el respaldo de diversos líderes naturales, representantes de ese municipio.

Domínguez Escobar aseguró que procurará ser digno representante y voz de los más necesitados en la cámara de diputados.

Con agrado manifestó que cada día son más mujeres y hombres los que confían en la #CuartaTransformación.

Entre los asistentes, destacó la participación de quienes le expresaron que confian en su capacidad de cambiar la vida millones de familias mexicanas.

El Andariego, recalcó que es fundamental el respaldo de los habitantes de Jocotepec, para que la 4T se consolide en esa zona de Oaxaca, dijo “Con su apoyo, este 6 de junio vamos a arrasar en las urnas”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario