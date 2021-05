A prisión y vinculado a proceso hombre que probablemente agredió sexualmente a una niña, en la Sierra Sur: FGEO

-Un masculino fue detenido en el municipio de San Simón Almolongas Oaxaca.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 08 de mayo de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra una persona del sexo masculino señalado como probable responsable del delito de abuso sexual agravado en contra de una niña de 9 años, cometido en 2019, en San Simón Almolongas, en la región de la Sierra Sur.

Se trata del imputado, identificado como J. A. R. R., quien fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación y fue presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió.

De acuerdo con la causa penal 38/2021, en 2019, el imputado probablemente agredió de manera sexual a la víctima, cuando se encontraba en un domicilio ubicado en el municipio de San Simón Almolongas.

Ante estos hechos y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva investigación, logrando aprehender y presentar ante el Juzgado de Control al probable responsable.

En audiencia, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra J. A. R. R., imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General reitera en los hechos su compromiso de llevar ante la justicia a todo aquel que vulnere los derechos y la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

