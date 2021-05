Termina tu primaria y secundaria con el IEEA Oaxaca

-Podrán participar oaxaqueñas y oaxaqueños mayores de 15 años y personas adultas

-Del 17 al 26 de mayo, se llevará a cabo la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes en todo el estado de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de mayo de 2021.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Oaxaca anuncia su próxima Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes que se realizará del lunes 17 al miércoles 26 de mayo en las ocho regiones del estado, donde jóvenes mayores de 15 años y personas adultas podrán terminar su educación primaria y/o secundaria.

Estas jornadas educativas son una buena oportunidad para que las oaxaqueñas y oaxaqueños puedan concluir sus estudios de nivel básico de manera fácil y gratuita; solo tienen que llamar al 8008901740 y pedir los requisitos para inscribirse en una de las 26 Coordinaciones de Zona existentes en todo el estado.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos atiende a la población de 15 años en adelante que por alguna razón no pudo iniciar o concluir su primaria o secundaria y con ello brinda la oportunidad de seguir estudiando a través del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y las jornadas nacionales de aplicación de exámenes, los cuales sirven para que a través de evaluaciones puedan culminar su educación básica.

Las modalidades en las que pueden evaluarse son a través de exámenes finales y el examen diagnóstico; la primera, forma parte del proceso educativo de dicho Instituto, donde sus educandos inscritos han cursado un esquema curricular y solo falta presentar algunos exámenes. La segunda es una evaluación que reconoce y acredita los conocimientos y habilidades adquiridas durante la vida. En ambas evaluaciones podrán obtener la acreditación de haber concluido sus estudios.

El IEEA Oaxaca informó que dicha acreditación tiene validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y recalcó que las y los interesados en presentar sus exámenes podrán hacer su evaluación en papel o en línea por lo que es idóneo para personas que sepan o no computación.

Esta jornada educativa es la tercera que se realiza durante la contingencia por la COVID-19 y está a cargo del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y coordinada en el estado por el IEEA Oaxaca; en todas las jornadas se ha seguido el protocolo establecido por la Secretaría de Salud como: sanitización de los espacios, toma de temperatura, uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como, el aforo permitido y la sana distancia entre las y los evaluados.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca recalcó que habrá una calendarización de horarios y así cumplir con el aforo permitido en cada lugar de aplicación, es por ello que invita a las oaxaqueñas y oaxaqueños a acercarse con algún asesor educativo en sus comunidades o comunicarse al 8008901740 para solicitar informes.



Comentarios

