Vecinos de la colonia Gómez Sandoval caminan junto a Luis Alberto Sosa

-Se sumaron al recorrido para apoyar y respaldar al candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 12.

Redacción

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Vecinos de la colonia Gómez Sandoval se sumaron al recorrido y acompañaron al candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 12 Luis Alberto Sosa Castillo, quien en acorde a los principios del partido se acercó a ellos para comprometerse a seguir trabajando por el distrito.

Entre las personas iba un grupo de mujeres simpatizantes de Morena, quienes se sumaron al recorrido para apoyar y respaldar al candidato, casa por casa Luis Alberto Sosa se presentaba, escuchaba a los vecinos y les decía la forma en que se pueden resolver las carencias y esas son con trabajo conjunto entre la ciudadanía y él como su representante en el Congreso.

Los vecinos le dan a conocer las necesidades latentes en la mayoría de las colonias que ha recorrido, las demandas van creciendo conforma va tocando más puertas, junto a ellas también van aumentando la exigencia y la veracidad de sus compromisos, en sus recorridos los adultos mayores y sus nietos le abren las puertas a Sosa Castillo.

Siempre que le abren la puerta para escucha las necesidades de la población, aprovechan para saludarlo y para compartir alguna fruta o agua, los simpatizantes acompañaron en todo momento al candidato, lo ayudaban a colocar calcomanías o lonas en los techos, ventanas o puertas de las casas.

Este sábado Luis Alberto Sosa visitará los municipios de San Pedro y San Andrés Ixtlahuaca para reunirse con vecinos y reafirmar su compromiso con la población.

