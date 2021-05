Se invita a personal docente a actualización sobre Sexualidad integral en el Espacio Educativo

-Los interesados en participar a esta actividad que se impartirá a distancia, podrán inscribirse del 11 al 20 de mayo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de mayo de 2021.- Con el objetivo de coadyuvar de manera preventiva en la disminución y erradicación del embarazo adolescente, desde un enfoque humanista, de derechos y en el marco de una Educación Integral, se impartirá la actualización en línea: Sexualidad integral en el Espacio Educativo. Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) invita al personal docente y directivo de educación básica en la entidad, a participar en esta actividad que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio próximo en un horario de 11:00 a 13:00 horas, a través de la plataforma digital Zoom.

La actualización Sexualidad integral en el Espacio Educativo. Un camino hacia la prevención del embarazo en la adolescencia, tiene como propósito fortalecer los conocimientos en temas de educación integral en sexualidad, por lo que está dirigido a quienes se desempeñen en los niveles de primaria general e indígena, secundaria y telesecundaria de escuelas públicas de educación básica.

Los contenidos de aprendizaje se dividen en cinco módulos donde se abordarán: Conceptos básicos de sexualidad; Holones de la sexualidad; Factores de prevención de las violencias en el entorno educativo; Habilidades socioemocionales y proyecto de vida en el currículo educativo e Intervenciones educativas contextualizadas.

Los requisitos de ingreso son tener acceso a internet, contar con equipo de cómputo y cuenta de correo electrónico de Gmail, además de pertenecer a la población objetivo. Entre los criterios de acreditación está el asistir a las sesiones sincrónicas y cumplir con las actividades solicitadas con una calificación mínima de 8.

Los interesados en participar podrán inscribirse del 11 al 20 de mayo, o hasta completar el cupo, a través del enlace: https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/

Comentarios

