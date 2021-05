Quieren debate Laura Estrada, Pepe Villamil y Xenón Bravo; ya presentaron solicitud

–Para realizarlo se necesitan las solicitudes de las dos terceras partes de los candidatos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el inicio de las campañas a la diputación local, van 3 los candidatos de este distrito local 02 los que ya ingresaron una solicitud ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con la finalidad de que se realice un debate entre todos.

La Presidenta del Consejo Distrital del IEEPCO Valeria Cortes Tenorio, dijo que quienes ya ingresaron su solicitud fueron el candidato de Fuerza por México Xenón Bravo Arellano, así como el Candidato del Partido Nueva Alianza Pepe Villamil, y la candidata de MORENA Laura Estrada Mauro.

Explicó que para poder realizar el debate se tiene que recibir solicitudes de las 2 terceras partes del total de candidatos, esto es igual a unas seis solicitudes aproximadamente ya que son 8 los candidatos que están buscando el voto.

En caso de que en próximos días los demás candidatos a la diputación local ingresen una solicitud y se logre juntar estas dos terceras partes, estarían organizándolo, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad, pero además analizando si sería de manera presencial o de manera virtual.

Los candidatos, de estar interesados, aún están a tiempo de solicitar el debate y así la ciudadanía escuche las propuestas de cada uno de éstos, para poder decidir por quién votar el próximo 6 de junio.

