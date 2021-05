Presenta “el Biche” a su planilla e invita a sus adversarios a que hagan lo mismo

-Dijo que su equipo esta conformado por hombres y mujeres profesionistas, con conocimientos de las carencias que actualmente presenta Valle Nacional.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de presentar a su planilla, el candidato a la presidencia de Valle Nacional por el partido Nueva Alianza Elso Pérez Sánchez, dijo que decidió hacer este ejercicio de nueva cuenta, pues señaló que no tiene nada que esconder y que la transparencia es su carta de presentación ante la ciudadanía Vallense, que requiere de un gobierno que sea de la misma manera con el pueblo.

Así mismo, explicó que el equipo que lo respalda son personas preparadas y con conocimientos de causa de las necesidades de un pueblo, que exige un mejor gobierno.

Dijo que este equipo tiene que trabajar en igualdad dentro de su Gobierno, para que los resultados se den en las comunidades sobre todo en las más marginadas que son las que más atención necesita en infraestructura, agua potable y caminos cosecheros, algo que ayudará a la calidad de vida de cada una de las 5 mil familias que viven en situación de marginación.

Sobre las propuestas de algunos sobre la ampliación del hospital con más camas de servicios, dijo “el Biche” que la prioridad en su gobierno no solo es de cama, sino de más especialistas y medicamentos que es la urgencia actual de este nosocomio, para dar un servicio de calidad en ese hospital que hoy en día presenta un deterioro debido al abandono en que se encuentra.

Pese a las críticas generadas en su contra por los apoyos a los caminos en algunas comunidades, resaltó que en su planilla existe un equipo compacto que desde hace 7 años ha estado apoyando a la gente y no es una improvisación como buscan algunos adversarios confundir a la gente, pues detalló que en compañía del constructor Vallense Carlos Pérez Hernández han estado dando atención a la gente sin ser temporada de campaña a diferencia de otros, que si están tratando de apoyar a la gente pero para conseguir el voto.

Por último externó que su planilla, cuenta con experiencia en el manejo de la gestión, ya que mencionó que la experiencia que la han dado la vida ha sido fundamental para conformar un equipo que puede llevar a Valle Nacional en los primeros planos del desarrollo.

