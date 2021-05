Por difundir contenido sexual de joven de Ayotzintepec, detienen a hombre

-El detenido fue pareja sentimental de la víctima

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a una persona del sexo masculino identificada como J.A.H.P. como probable responsable por difundir contenido sexual de su ex pareja.

De acuerdo a la carpeta de investigación 115/2021 la víctima sostuvo una relación sentimental con el detenido, quien tenía en su poder fotografías íntimas de la víctima; el comunicado señala que en fechas diferentes a la cuenta personal de facebook de la víctima le llegaron mensajes con material fotográfico intimo, y que eran las que su ex pareja tenía en su poder.

Por estos hechos, la víctima decidió presentar una denuncia e iniciando una carpeta de investigación, y posteriormente logrando la detención del presunto responsable, quien fue vinculado a proceso, dando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación.

Estos hechos ocurrieron en enero de este 2021 y en el municipio de Ayotzintepec, perteneciente a la región de la Cuenca del Papaloapan.

