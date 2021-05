Pese a detenciones, familiares de Claudia continúan exigiendo su aparición

-Agradecieron al Fiscal que se hayan detenido a estas tres personas, aunque le pidieron que continúen las labores de búsqueda

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares de Claudia Uruchurtu continúan exigiendo a las autoridades federales y estatales la aparición de la mujer desaparecida desde el pasado 26 de marzo, sin embargo reconocieron la labor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la detención de la Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta.

En conferencia de prensada dijeron que a pesar de la detención de tres personas presuntamente implicadas en la desaparición de Claudia, todavía continúa sin aparecer, por ello piden a las autoridades que continúen con las labores de búsqueda para dar con su paradero, ya que han transcurrido 42 días de su desaparición, además pidieron el apoyo de la población para que den informes que lleven a dar con su hermana.

La detención de la edil se da en el marco del proceso electoral en el que ella participa para buscar su reelección, en ese sentido pidieron a la población que razonen su voto y que elijan a la mejor persona, para que no se den otros hecho como el de Claudia, quien señalan regresó a Mexico para apoyar la campaña de López Obrador en el 2018, sin embargo al ver que la presidenta no cumplía con los principios del mandatario nacional, los denunció de manera pública.

Cabe recordar que la madrugada de este viernes la Fiscalía General detuvo en un operativo a la Presidenta Municipal junto a dos personas más por el delito de desaparición forzada, la defensa de la edil menciona que la detención se hizo con violencia y violando los derechos de la detenida, en ese sentido las hermanas Uruchurtu dijeron no tener mayor información que la que ha dado a conocerla Fiscalía.

