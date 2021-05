Lluvia atípica, bendición para los vallenses ante altas temperaturas de las últimas semanas

-Se registraron algunas afectaciones en cultivos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Inesperada la lluvia que cayó en la madrugada de este viernes en la región Chinanteca de Valle Nacional y que tomó de forma desprevenida a comunidades de la parte baja de este municipio, así también se hizo sentir en algunas plantaciones y cultivos, que fueron dañados por el paso de esta lluvia considerada como atípica.

Pese a esta situación, los vallenses comentaron en las redes sociales que más que una situación de siniestro, es una bendición para el campo agrícola y para contrarrestar las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, que asoló la región con una sensación térmica de hasta 52 grados centígrados, por lo que aseguran que es mejor disfrutar de las lluvias que quejarse del mal tiempo.

Hasta el momento el Director de Protección Civil Hilario Hernández Hernández, no ha dado una evaluación sobre los daños materiales que pudieron causar las lluvias en este municipio por lo que se espera que ya esté recorriendo las comunidades en la parte baja, donde siempre suelen ser afectadas por el crecimiento del rio Valle Nacional.

Las comunidades como Paso del Jobo, Tres Marias, el Castillo, Chinantlilla son poblaciones donde comúnmente suelen ser afectados por el alza del nivel del rio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario