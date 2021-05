Líder nacional del PAN, rechaza violencia contra candidatos en Oaxaca

-Dijo que le pidió a la SEGOB, que se garantice la seguridad de candidatas y candidatos de todos los partidos políticos del país.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, visitó la ciudad capital para respaldar a los candidatos y candidatas, por los hechos de violencia que se han registrado durante el actual proceso electoral, en el que dos militantes panistas fueron asesinados.

En la sede estatal de Acción Nacional, Marko Cortés manifestó su respaldo hacia Leonardo y Carlos Díaz Jiménez, hijos de Leonardo Díaz, quien fue privado de la vida el pasado 13 de abril, el líder panista les dijo que se cuiden y que no bajen la guardia y el ritmo en la campaña, pues dijo que han hecho un buen trabajo.

Además mencionó que en días pasados se reunión con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a quien le pidió que garantice la seguridad de todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, pues el crimen de violencia se vive en todos los rincones del país.

Marko Cortés también se pronunció en contra de la violencia política y la violencia hacia las mujeres, sobre todo porque en días pasados la candidata a Presidenta Municipal de San Mateo Río Hondo Arely Ramírez López, fue retenida durante cinco horas por activistas de Morena, situación que no puede ocurrir.

Les dijo que esto no es una anarquía, que no se puede estar atacando al árbitro electoral, que existen reglas que se deben respetar y no estar atacando a los candidatos de otros partidos políticos, por ello hizo un llamado a la dirigencia de Morena para que controle a sus “huestes”.

En conferencia de prensa Marko Cortés reconoció que el triunfo de Morena en 2018 se debió a los errores y excesos que se cometieron, sin embargo mencionó que las cosas están peor que antes, pues el gobierno federal se ha encargado de destruir las instituciones, como ejemplo puso la desaparición de programas como PROSPERA y las estancias infantiles.

