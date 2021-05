Las Mujeres, eje principal de mi gobierno: Chester

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El reconocimiento y apoyo a las mujeres, es eje fundamental en mi propuesta de trabajo por Tuxtepec, aseguró Jorge Illescas Delgado “Chester” candidato a la presidencia municipal por la candidatura común integrada por el PRI y el PAN.

Durante su tercer día de campaña, el abanderado de la coalición #JuntosXTuxtepec recorre el municipio casa por casa, dando a conocer sus propuestas a la población.

Este jueves durante un recorrido por las colonias La Florencia, Loma Alta y el Siglo XXI, “Chester” dio a conocer que dignificarán la labor del DIF “de la mano de mi esposa Amairani, vamos a hacer un DIF contigo; vamos a impulsar un programa alimentario en apoyo a los adultos mayores, personas con discapacidad y sobre todo para las mujeres jefas de familia.

Vamos a dignificar las estancias infantiles, para que sus hijos puedan recibir una atención adecuada con calidez y calidad, para que las mamitas no tengan que preocuparse mientras trabajan y tengan la certeza que sus niñas y niños serán bien atendidos”.

Vamos a hacer de Tuxtepec un municipio con grandeza, con un gobierno sensible que reconoce la fuerza y el valor de sus mujeres” reiteró Jorge Illescas Delgado “Chester” quien pidió votar el próximo 6 de junio por la coalición PRI y PAN.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario