En el próximo gobierno crearemos la Dirección de Educación Indígena: Irineo Molina

-En una reunión con maestros indígenas el abanderado morenista hizo esta propuesta

-El titular de la dependencia será propuesta de los propios maestros

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de darle atención especial a las escuelas indígenas del municipio, que son muchas, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal, Irineo Molina Espinoza, anunció que en su gobierno se va a crear la Dirección de Educación Indígena, cuyo titular será propuesta de la propia comunidad magisterial.

En una renión que sostuvo este día con maestros en la Jefatura de Educación Indígena les planteó la propuesta, que fue bien recibida por los educadores, quienes acordaron sostener reuniones entre ellos para designar al titular del área en caso de que el voto le favorezca.

Molina Espinoza explicó que las escuelas de carácter indígena tiene su propia dinámica por lo que requieren de una atención diferente, y se requiere al frente de esta área a una maestra o maestro con las cualidades necesarias.

Indicó que no se trata de desaparecer la dirección de educación, sino de crear otra área especial para la atención de este sector educativo, cuyas actividades entre otras estarán la organización de coloquios de educación indígena, la gestión de recursos para la mejora de escuelas, la elaboración de programas de trabajo de forma coordinada con instituciones respetando el enfoque del PTEO, entre otras.

Esta es la segunda dirección destinada a los temas indígenas que propone crear el candidato morenista, ayer propuso la creación de la Dirección de Comunidades Indígenas, la cual tendrá presupuesto propio para atender al 47 por ciento de la población tuxtepecana que se identifica con alguna etnia.

Molina Espinoza dijo que en su gobierno van a estar incluidas todas las expresiones de la sociedad y en Tuxtepec no se puede dejar de ver a los indígenas que viven en la zona urbana y en comunidades del municipio, porque para que el bienestar llegue a todas y todos el gobierno debe implementar políticas públicas serias y viables.

