Denuncia candidata del PAN retención de activistas de Morena en San Ildefonso Ozolotepec

-La candidata a presidenta de San Mateo Río Hondo, dijo que están en proceso de interponer la demanda por este hecho.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a Presidenta Municipal de San Mateo Río Hondo Arely Ramírez López, denunció que hace tres días fue retenida por autoridades municipales de San Ildefonso Ozolotepec los retuvo por cuatro horas, dijo que estas personas las identificaron como simpatizantes de Morena, ya que uno de ellos llevaba un chaleco del partido apoyando al candidato a Diputado Federal Daniel Gutiérrez.

Dijo que el argumento que utilizaron es que estaban violando sus derechos, de haberlos humillados y tratarlos mal, cuando no fue así, pues afirmó que iban a visitar a un integrante de la planilla, quien había juntado a unas personas para tener una reunión con ellos, situación que no es un delito como para que los hayan retenido.

Incluso mencionó que los amenazaron con meterlos a la cárcel, por todo esto la candidata dijo que están en proceso de interponer una denuncia ante la autoridades correspondientes por estos hechos, agregó que independientemente de esto afirmó que no dejará de recorres las comunidades del municipio.

Estas declaraciones las hizo al término de la conferencia de prensa que dio el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, quien manifestó su respaldo hacia ella y el rechazo por estos actos que no abonan a la democracia y se pronunció en contra de la violencia política y la violencia hacia las mujeres.

