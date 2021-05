Continúa Víctor Raúl Hernández su recorrido por el Distrito 03

De la Redacción

Loma Bonita, Oaxaca.- El candidato a la Diputación Local por el Distrito 03 de la coalición “Va Por Oaxaca” PRI, PAN, PRD, Víctor Raúl Hernández López, continúa su trayecto por los municipios de la cuenca que conforman el distrito electoral 03 con cabecera en Loma Bonita, Oaxaca.

En los últimos días la popularidad de Hernández López ha ido en aumento; tan solo en Ojitlán, Ayotzintepec, Chiltepec y Loma Bonita, la gente se ha identificado con su mensaje político y le han hecho saber que lo apoyarán en las elecciones del 6 de junio, ya que opinan que es un candidato conocido por su buen desempeño como presidente municipal de Santa María Jacatepec, además de ser nativo del distrito que sabe y conoce las necesidades de la población.

El tres veces presidente de Jacatepec, sigue generando popularidad ante la ciudadanía y destaca notoriamente entre los demás candidatos que buscan un lugar en la próxima legislatura estatal y seguirá caminando en los próximos días por Usila, Jocotepec, Ayotzintepec, Tlacoatzintepec y demás municipios para convencer al electorado y llevarse el triunfo en las elecciones del 6 de junio.

