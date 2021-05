Confirma Fiscalía de Oaxaca detención de Presidenta de Noxhixtlán por desaparición de Claudia Uruchurtu

–También fueron detenidos funcionarios del ayuntamiento y elementos de la policía municipal,el juez de control determinará su situación jurídica en las próximas horas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó por medio de un comunicado, la detención de la Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta por el delito de desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, también fueron detenidos dos personas más, cabe mencionar que Lizbeth Victoria Huerta busca la reelección como Presidenta Municipal por MORENA.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, la detención de estas personas la hicieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la investigación se hizo con perspectiva de género.

Se priorizaron las necesidades particulares de la víctima y víctimas indirectas desde que se tuvo conocimiento del caso, la dependencia señala que se realizaron las acciones pertinentes en estricto apego a los protocolos internacionales adoptados por el Estado Mexicano en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Claudia Uruhurtu desapareció la noche del pasado 26 de marzo, luego de haber participado en una protesta por presuntos malos manejos de la administración municipal, familiares de la víctima acusaron en su momento a la edil de estar detrás de la desaparición de la activista méxico-británica.

A su vez Lizbeth Victoria Huerta desmintió las acusaciones y el 8 de abril acudió a palacio de gobierno para pedir al gobierno del estado que se intensificaran las labores de búsqueda para dar con el paradero de Claudia Uruchurtu, una semana después, el 14 de abril la hermana de Claudia denunció que las autoridades encargadas de la investigación no están considerando el contexto en que se dieron los hechos y sólo se están enfocando al día en que Claudia desapareció.

