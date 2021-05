¿Cancelan la película de Blanca Nieves por beso sin consentimiento del príncipe?

-Blanca Nieves: ¿Otra víctima de la “cultura de la cancelación”?

Blancanieves y los siete enanos es reconocido como uno de los grandes clásicos del cine y su historia ha entretenido a varias generaciones desde su estreno en 1937. A partir de entonces, el contenido de la película ha sido clasificado como apropiado para todas las edades, pero una nueva tendencia indica que, bajo la lupa de la “cultura de la cancelación”, hay una acción que ha sido tachada de problemática: el beso no consensuado del príncipe a la protagonista.

Blanca Nieves parece ser el más reciente personaje ficticio en sumarse a las víctimas de la “cultura de la cancelación”, una lista que presuntamente incluye a Pepe Le Pew, Peggy de los Muppets y Speedy Gonzalez, entre otros. La polémica se debe a la escena final del beso entre el príncipe y una Blanca Nieves que está inconsciente.

Este señalamiento no es nuevo. Desde hace muchos años, opinólogos de distintas corrientes han criticado a la película de Disney por esta escena, pero es una polémica que revive gracias al contexto actual de las llamadas “guerras culturales”.

Lo que detonó la tendencia fue una nota publicada en el sitio SFGate. Firmada por Julie Tremaine y Katie Dowd, la nota consiste de una reseña del nuevo juego mecánico de Blanca Nieves en el parque temático de Disneyland, ubicado en Anaheim, California.

Disneyland por fin pudo reanudar sus actividades luego de estar cerrado por más de un año a causa de la pandemia. El parque aprovechó el tiempo previo a la reapertura para remodelar algunos de sus clásicos juegos, entre estos el de Blanca Nieves.

Desde hace décadas, el juego de Blanca Nieves había sido señalado de ser “muy oscuro” y no era raro ver a niños pequeños que salían llorando del juego.

La remodelación ahora ofrece al espectador una experiencia más placentera, aunque para el desagrado de las reseñistas, dicha experiencia cierra con la escena del beso, “un beso que le da sin su consentimiento, mientras ella duerme, que no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe que está sucediendo”.

Con información de Noticieros Televisa

