Vinculados a proceso y presos, presuntos responsables de homicidio de Leonardo Díaz; padre de Naty Díaz

-La Fiscalía informó que la detención se hizo el pasado 30 de abril y el juez otorgó la prisión preventiva provisional como medida cautelar.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó por medio de un comunicado, que se vinculó a proceso a tres personas que son señalados como partícipes en el delito de homicidio calificado con ventaja en contra de Leonardo Díaz, padre de la Diputada Federal y Presidenta del CDE del PAN en Oaxaca Natividad Díaz Jiménez.

Los presuntos responsables fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) el pasado 30 de abril en la agencia de Reyes Mantecón, quienes fueron presentados de manera inmediata ante la autoridad judicial que los requirió, en la audiencia y luego de validar los datos de prueba que presentó la Fiscalía, el juez determinó vincular a proceso a los imputados.

La medida cautelar que se le impuso fue de la prisión preventiva provisional, otorgando cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, cabe mencionar que el Instituto de Servicios Periciales realizó los estudios de química, balística, planimetría y rodizonato de sodio en el sitio del crimen, elementos que permitieron a detención de los presuntos responsables.

Cabe recordar que Leonardo Díaz fue privado de la vida, tras recibir varios impactos de bala, el hecho se registró el pasado 13 de abril sobre la avenida Símbolos Patrios en un negocio de venta de materiales para la construcción en el municipio de San Antonio de la Cal, en la zona conurbada a la capital oaxaqueña.

