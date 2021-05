Víctor Raúl, buscará legislar a favor del comercio y la economía

Loma Bonita, Oaxaca.- Comprometido y preocupado por el sector comercial en la Cuenca del Papaloapan, durante su trabajo de campaña, ha escuchado las inquietudes y necesidades que tienen los diversos municipios en dicha área.

El candidato a diputado local por el Distrito 03 de Víctor Raúl Hernández López, destacó la importancia de consolidar esfuerzos reales como eliminar el número de candados para el acceso a créditos enfocados a los comerciantes.

“Lo que queremos impulsar llegando al Congreso Local, es crear las condiciones idóneas para fortalecer al comercio en todo el estado de Oaxaca”, pero sobre todo de los 9 municipios que representará: Ayozintepec, Usila, Jalapa de Díaz, Loma Bonita, Jacatepec,Chiltepec, Ojitlán, Tlacoatzintepec y Jocotepec.

El abanderado de la coalición “Va por Oaxaca” PRI-PAN-PRD aseveró que uno de los ejes y propuestas de trabajo que tienen, es reactivar la actividad comercial tradicional debido a que es la fuente económica principal de muchas familias a lo largo del Distrito 03.

Debido a que no solamente se enfocarán en los grandes comercios, tianguis o mercados, sino también en los emprendedores, debido a que es una segunda fuente de empleo y obtención de recursos para los ciudadanos y dónde los jóvenes buscan oportunidades de ingresos económicos.

Destacó la importancia de mantener las medidas de sanidad, para evitar el aumento de casos por Covid-19 y detener el impacto económico que ha generado la pandemia.

