Un mastógrafo, prioridad para la salud de las mujeres: María Luisa de Dávila

-Un gobierno con más programas de salud para las familias de Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Preocupada por la salud de las mujeres tuxtepecanas, María Luisa Vallejo de Dávila candidata a la presidencia municipal de Tuxtepec se comprometió a gestionar un mastógrafo para el municipio y realizar la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama.

Con voz firme, se dijo comprometida a cuidar la salud de las familias, sobre todo de las mujeres, quienes padecen esta enfermedad que llega de manera silenciosa.

Durante su recorrido por las colonias Talleres, la Victoria, la Santa Cruz, así como las comunidades de Pueblo Nuevo Ojo de Agua y Papaloapan, la candidata platicó y convivió cercana a la gente, donde los escuchó y compartió sus acciones de gobierno.

“Sé lo difícil que es gestionar una jornada de mastografías, que llega cada cuatro o seis meses, Tuxtepec merece un mastógrafo que brinde la atención todos los días y así hacer frente a esa enfermedad que ataca a las mujeres”.

Convencidos de la palabra de María Luisa Vallejo de Dávila, los colonos abrieron las puertas de sus casas para reafirmar su apoyo, mismo que refrendará el próximo 06 de junio en las urnas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario