Por tercer día consecutivo MULTI bloqueó por algunos minutos crucero de Hacienda Blanca

-Los manifestantes liberaron la circulación debido a que una comisión fue atendida por las autoridades, dejaron llantas quemándose sobre la carretera

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Por tercer día consecutivo el Movimiento Unificador y de Lucha Triqui Independiente (MULTI), bloqueó el crucero de Hacienda Blanca, sin embargo luego de unos minutos se replegaron debido a que una comisión fue atendida por las autoridades estatales, sin embargo al replegarse a las laterales, dejaron varias llantas quemándose.

Las demandas de este grupo de personas es que se cumplan con los acuerdos pactados para el retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca, Copala, así como el que se instales una base de la Guardia Nacional en esa zona, para garantizar la seguridad de los pobladores, otra de sus peticiones es la liberación de uno de sus líderes, quien afirman fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los manifestantes llegaron durante la mañana de este jueves, bloquearon el crucero que comunica a la super carretera a la Cuidad de México y hacia el valle eteco, durante los minutos que duró el bloqueo la circulación en la zona se vio afectada aunque después la circulación se normalizó.

