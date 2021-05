Por pandemia, Testigos de Jehová predican mediante llamadas telefónicas y cartas a Tuxtepecanos

-La finalidad es seguir llevando mensajes de paz en estos tiempos difíciles

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La pandemia por el covid-19 provocó muchos cambios en la sociedad, uno más es el que sufrieron los Testigos de Jehová, quienes al no poder predicar casa por casa optaron por hacer llamadas telefónicas llevando mensajes de paz en estos tiempos difíciles.

La testigo de Jehová de Tuxtepec, Vanesa González dijo que para no poner en riesgo la vida de los predicadores y de los ciudadanos, optaron por no continuar llevando el mensaje casa por casa como anteriormente lo hacían, sin embargo decidieron hacerlo llamando a los ciudadanos, dándoles un mensaje.

Además, señaló que, han dejado cartas en algunos hogares, mismas que contienen mensajes de esperanza en esta pandemia.

Las llamadas las hacen al azar y de manera personal ella hace una o dos al día, y el mensaje que dan es muy breve, pero con la finalidad de dar un poco de tranquilidad a los tuxtepecanos que en los últimos meses han sufrido por la pérdida de algún familiar.

Esta actividad no solo es propia de Tuxtepec, sino se hace a nivel mundial y pidió a los ciudadanos escuchar estos mensajes.

FOTO: Ilustrativa

