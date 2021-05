Pide Noé Ramírez Chávez a ciudadanos no dejar que mentirosos compren sus conciencias

-Tras mi triunfo, daremos continuidad a los programas sociales ya iniciados y crearemos más en beneficio de la gente.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Yo no tengo compromisos con políticos ni cúpulas, vengo a hacer compromisos con el pueblo, sé que vendrán candidatos que les bajarán el cielo y las estrellas pero esos solo llegan cada vez que hay elecciones y después no los volverán a ver”, dijo el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

Durante el recorrido que realizó por las comunidades de Año de Juárez, Agua Fría Piedra del Sol, Lázaro Cárdenas y La Carlota, solicitó a la ciudadanía refrende su voto de confianza y le asegure el triunfo en las elecciones del próximo 6 de junio.

“No vengo a prometerles nada sino a decirles que conmigo habrá continuidad de todos los programas que ya iniciamos como el rastreo y rehabilitación de calles, caminos principales y cosecheros, estufas ecológicas, cursos para que las mujeres aprendan un oficio, tabletas para niños y jóvenes pero además acercaré el internet a las comunidades, continuaré apoyando a las mujeres y hombres del campo, impulsando la recuperación económica con acciones encaminadas a ayudar al sector comercial, haciendo gestión para dar seguridad jurídica a más familias con la entrega de escrituras de sus terrenos, pero también poniendo en marcha nuevos programas que arrancaremos para dar mayores beneficios a los tuxtepecanos”.



