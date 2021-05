Mi agresor sigue en la calle y el Fiscal no hace nada, ayúdenme, clama María Elena Ríos en redes sociales

-Lamentó que las autoridades le estén dando más importancia al proceso electoral que a su caso

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, volvió a exigir justicia a las autoridades por el ataque con ácido que sufrió el 9 de septiembre de 2019, pues hasta el momento las autoridades no han resuelto este caso, señaló que el quinto agresor continúa en las calles y que lo vio en el mes de marzo de este año.

En un video que subió a su cuenta de twitter, María Elena Ríos comenta: “A pasado 1 año y ocho meses desde que intentaron matarme con ácido, el quinto feminicida sigue libre, no podré comenzar a recuperar mi vida si junto con mi familia vivimos con miedo porque mi agresor sigue libre”.

Lamentó que se le esté dando más importancia al proceso electoral que a su caso por parte de las autoridades, y así lo manifiesta en el video que inicia diciendo: “Sí, ya sé que hay elecciones y que a medio México le ocupa y preocupa, pero yo vivo con incertidumbre todos los días, mi agresor sigue libre y nadie lo ha podido detener”.

La saxofonista agrega: “Cada que recorro las calles imagino que está cerca o estuvo ahí, como aquel día en que lo vi y nadie quiso hacer el esfuerzo siquiera por detenerlo. Sé que recorre las calles como un civil inocente, pero no lo es”, por ello pide a la población que la ayuden a dar con el paradero de Juan V.H. quien señala, es su quinto agresor e hijo del ex Diputado Juan Vera Carrizal.

María Elena Ríos puso estas palabras en el post que va acompañado del video: “A pasado 1 año y ocho meses desde que intentaron matarme con ácido, el quinto feminicida sigue libre. No podré comenzar a recuperar mi vida si junto con mi familia vivimos con miedo porque mi agresor sigue libre. #Nomásácido #quesealey #miagresorsiguelibre”

