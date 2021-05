Llama INE a ciudadanos del Distrito 01, a tramitar reimpresión de la credencial

-El tramite concluye el próximo 15 de mayo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores de la junta distrital 01 del INE, Roberto Granillo Ayala dio a conocer que aún hay tiempo para que los ciudadanos tramiten la reimpresión de su credencial para votar, ya que es el único trámite que están realizando.

El plazo de la reimpresión vence el próximo 25 de mayo y hasta el momento son alrededor de 2, 400 los tramites que han realizado; al ser una reimpresión debe de llevar la misma fotografía, así como los mismo datos, y la vigencia es la misma, por lo tanto si vence este año tendrían que tramitarla después del 6 de junio.

Actualmente hacen de 30 a 40 tramites diarios y esperan que esta cifra se mantenga en los últimos días, sin embargo sí pidió a los ciudadanos no olvidarla y recogerla, ya que de no hacerlo hasta el 4 de mayo no podrán votar, son alrededor de 220 las credenciales que tienen en su poder ya que no han acudido por ellas, por lo que llamó a no olvidarlas.

Agregó que los ciudadano que tengan credencial con terminación 2019 y 2019, podrán votar el 6 de junio, pero al siguiente día deben de actualizarla, ya que solo serán vigentes hasta el 6 de junio.

