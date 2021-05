El IEEPCO debe garantizar certeza e imparcialidad del proceso electoral: presidente de la Jucopo

–Fredie Delfín llama a respetar el calendario electoral para no generar incertidumbre entre personas contendientes a las concejalías.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, 6 de mayo de 2021.- En torno a la postura asumida por el presidente del Órgano Público Local Electoral que en muy poco abona a la facilitación de las elecciones próximas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Estado, Fredie Delfín Avendaño, llamó al IEEPCO a garantizar certeza jurídica e imparcialidad en el actual proceso.

El legislador recordó que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), es muy clara sobre el inicio de las campañas electorales para la renovación de los ayuntamientos por el sistema de partidos políticos, a fin de darles certeza a las y los contendientes, en un marco de igualdad y espíritu democrático.

El artículo 38 de la LIPEEO establece que “antes del inicio del proceso electoral, el Consejo General aprobará un calendario electoral que contendrá las fechas precisas del inicio y término de cada etapa del proceso electoral”. Además, el artículo 200 del mismo ordenamiento fija, entre otras, 30 días de periodo de campaña electoral para integrantes de los ayuntamientos por el régimen de partidos políticos.

Así las cosas, añadió, dicho Consejo tenía establecido con antelación que, desde el primer minuto del 4 de mayo, era el momento de inicio de las campañas a concejales. Por tanto, si las campañas empezaban a las 00:00 horas del día 4 de mayo, el Consejo Electoral debió desahogar toda la documentación y decisiones previamente acordadas. Se había convenido con antelación el día 3 de mayo como la fecha límite para aprobar las candidaturas a concejales municipales y planillas en el Estado.

El incumplimiento a dicho plazo – afirmó Delfín Avendaño- revela incapacidad del Consejo General del IEEPCO para cumplir con sus propias decisiones. En consecuencia, esto podría interpretarse como una actitud deliberada para utilizar un tecnicismo que obstaculice cualquier candidatura, ensuciando el proceso que la propia institución se ha echado a cuestas a conducir.

Por tanto, manifestó el representante popular, que el actual consejero presidente del IEEPCO sugiera imponer una sanción o cancelar el registro de algún contendiente por haber iniciado su campaña proselitista, no solo es un contrasentido, sino una provocación y contravención a las reglas de todo el proceso. Lo anterior genera incertidumbre entre los actores políticos, pues antes que nada el Instituto debe de cumplir con los plazos marcados por la legislación electoral, puntualizó.

Para el presidente de la Jucopo ha sido una demanda de la sociedad, que el proceso electoral esté regido bajo la conducción de personas experimentadas y de buena fe, que brinden confianza sobre su capacidad técnica y jurídica, sin que exista duda alguna sobre su imparcialidad y profesionalismo.

Conducta diferente de los consejeros y consejeras, es motivo suficiente para poner a debate su imparcialidad y objetividad, ya que revela una actitud ajena a la certeza democrática y jurídica que debe prevalecer en el proceso electoral ya en marcha, abundó.

La falta de observancia a los principios rectores que rigen al IEEPCO como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, afecta a las personas que contienden en el actual proceso y constituye una afrenta al pueblo de Oaxaca, finalizó Fredie Delfín Avendaño.

Comentarios

