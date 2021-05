Con voluntad y corazón trabajaré por Tuxtepec: Chester

-Dijo que “Juntos por Tuxtepec” es un llamado a la unidad para hacer realidad los sueños de los habitantes “de nuestro municipio”.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Jorge Antonio Illescas Delgado “Chester” candidato a presidente municipal de Tuxtepec por la coalición PRI y PAN, afirma que para alcanzar el desarrollo que Tuxtepec requiere, trabajará con voluntad y corazón.

En un encuentro con vecinos de las colonias El Trigal, La Ampliación El Trigal, Cinco de Febrero, El Diamante y los fraccionamientos El Dorado y Residencial del Sur, dijo que “Juntos por Tuxtepec” es un llamado a la unidad para hacer realidad los sueños de los habitantes “de nuestro municipio”.

En un diálogo cordial con los colonos, el candidato destacó que una de las prioridades a atender si el voto lo favorece el 6 de junio, es brindar servicios básicos de calidad para la población “tenemos que garantizar el acceso al agua, tener una ciudad limpia e iluminada.

Con la participación de todos, vamos a darle orden a Tuxtepec, trabajaremos con planeación, porque así generamos crecimiento económico y seguridad para todas las familias”

Por último “Chester” hizo un llamado a votar por el PRI y el PAN el próximo 6 de junio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario